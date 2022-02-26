На почту управделами администрации Краснодарского края пришло письмо из Ямало-Ненецкого МФЦ со словами «остановите это безумие»

На официальный электронный адрес управделами краевой администрации пришло письмо с внутреннего домена МФЦ ЯНАО. В нем были слова о «крови невинных жителей Украины»

Специалист по информационной безопасности департамента связи краевой администрации сообщил Юга.ру, что утром 25 февраля на официальный электронный адрес управления делами администрации Краснодарского края поступило письмо с таким текстом:

«Уважаемый (-ая) Россияне, на ваших руках кровь невинных жителей Украины. Остановите это безумие, пока еще не поздно!

Для завершения регистрации, пожалуйста, перейдите по ссылке.»

Адрес отправителя — незарегистрированный в сети внутренний локальный домен государственного учреждения МФЦ Ямало-Ненецкого автономного округа. Переход по указанной в письме ссылке ведет на страницу с ошибкой 404.

По данным руководства Ямало-Ненецкого МФЦ произошел взлом веб-формы сайта учреждения, после чего и была создана эта спам-рассылка.

Центр информационных технологий администрации Краснодарского края призывает граждан повысить бдительность при использовании всех цифровых средств связи, почтовых серверов, электронных средств связи и коммуникации.

Специалисты дают следующие рекомендации:

не открывать в электронной почте письма от незнакомых адресатов;

не распространять информацию из неофициальных источников;

не использовать незнакомые носители данных;

не распространять информацию о себе и своих близких в социальных сетях и других аккаунтах без необходимости;

в обязательном порядке использовать антивирусные программы;

не переходить по подозрительным ссылкам, в которых вы не уверены;

использовать надёжные пароли (не менее 12 символов) для аккаунтов соцсетей, электронной почты и входа в компьютер и регулярно их менять;

не разрешать незнакомым приложениям вносить изменения в системе;

регулярно обновлять приложения, веб-браузеры и операционные системы, чтобы использовать последние версии, в которых устранены или исправлены возможные уязвимости безопасности.

Осенью 2021 года Юга.ру писали о том, что мошенники взломали инстаграм-аккаунт мэра Тимашевска и собирали деньги «на операцию» его матери. За возвращение доступа к аккаунту они требовали у чиновника 50 тыс. рублей, но он предпочел завести новую страницу.

Юга.ру рекомендуют проверить свою киберграмотность и пройти наш тест, чтобы узнать, сможете ли вы противостоять хакерам и спамерам.