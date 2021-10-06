Мошенники взломали инстаграм-аккаунт мэра Тимашевска и просили собрать деньги на операцию

Вечером 6 октября был взломан инстаграм мэра Тимашевска Николая Панина. Об этом Панин сообщил в своем телеграм-канале.

Взломщики, выдающие себя за мэра Тимашевска, написали, что мать Панина попала в ДТП и сейчас находится в больнице. Ей требуется несколько операций, но не хватает около 350 тыс. рублей. Мошенники оставили номер карты для пожертвований и пообещали вернуть деньги, сопроводив сообщение плачущими эмодзи.