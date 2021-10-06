Мошенники взломали инстаграм-аккаунт мэра Тимашевска и просили собрать деньги на операцию

Краснодарский край

Распечатать

6 октября стало известно о взломе инстаграм-аккаунта мэра Тимашевска Николая Панина

Вечером 6 октября был взломан инстаграм мэра Тимашевска Николая Панина. Об этом Панин сообщил в своем телеграм-канале.

Взломщики, выдающие себя за мэра Тимашевска, написали, что мать Панина попала в ДТП и сейчас находится в больнице. Ей требуется несколько операций, но не хватает около 350 тыс. рублей. Мошенники оставили номер карты для пожертвований и пообещали вернуть деньги, сопроводив сообщение плачущими эмодзи. 

На данный момент инстаграм-аккаунт Панина недоступен.

Напомним, в июле мошенники взломали личный инстаграм-аккаунт вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. Взломщики использовали похожую историю со сбором денег для операции для матери. 

Интернет Мошенничество Тимашевский район

Новости

В мечетях Кубани и Адыгеи снова запретили обниматься и целоваться
В Мурманской области затонуло судно из Геленджика. Погибли двое человек
Мошенники взломали инстаграм-аккаунт мэра Тимашевска и просили собрать деньги на операцию
В Сочи камнепад чуть не раздавил машину
На Кубани будут судить организатора финансовой пирамиды, которая обманула людей почти на 300 млн рублей
Жительница Кубани незаконно оформила себе инвалидность и получила более 420 тыс. рублей

Лента новостей

Реклама на сайте