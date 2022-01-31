Прокуратура проверит авиакомпанию «Сибирь» из-за задержки 39 рейсов из Краснодара

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы аэропорта Краснодара
    © Изображение пресс-службы аэропорта Краснодара

Транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании после задержки рейсов в аэропорту Краснодара с 23 по 24 января

Как писали Юга.ру, в Краснодаре из-за сложных погодных условий 23 января временно приостановил работу аэропорт. Тогда за ночь отменили 16 и задержали 26 рейсов. Некоторые рейсы ушли на запасные аэродромы. На следующий день аэропорт также работал с перебоями из-за ливневого снегопада.

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31 января на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры появился релиз, в котором говорится о начале проверки авиакомпании «Сибирь» сразу по нескольким фактам, в том числе, из-за несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров.

Также прокуроры проверят, как сотрудники авиакомпании оказывали дополнительные услуги пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой 8 рейсов из международного аэропорта Краснодара в период с 23 по 24 января.

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