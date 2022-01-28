Рейс из Сочи в Волгоград задержали на 14 часов из-за погоды

Пассажиров, которые не могут вылететь из Сочи в Волгоград, накормили и заселили в отель

28 января из Сочи не смог вылететь самолет до Волгограда из-за погоды — там было пасмурно, шел снег, а температура составляла около -14° C.

В пресс-службе сочинского аэропорта сначала сообщили, что рейс авиакомпании Utair перенесли с 08:40 на 12:00. Регистрацию и посадку не объявляли. Позже сообщили, что в аэропорту назначения туман, поэтому вылет задерживается до 23:00. При этом пассажиров обеспечили водой, накормили и заселили в отель.

Всего утром задержали как минимум пять рейсов до Волгограда из-за погодных условий.

Напомним, во время снегопада 22-24 января аэропорт Краснодара несколько раз приостанавливал работу. А 26 января краснодарский аэропорт принял два рейса, которые из-за тумана не смогли приземлиться в Ростове-на-Дону. Как писали Юга.ру, 18 января в Сочи молния ударила по двум самолетам, пассажиры сняли видео.