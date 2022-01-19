В Сочи молнии ударили по двум самолетам. Пассажиры одного рейса сняли видео

При взлете молния попала в крыло самолета Сочи — Самара. Пассажиры сняли на видео момент после удара и выложили в соцсети.

В Сочи 18 января молния ударила сразу в два самолета. Один из них взлетал, другой шел на посадку.

В телеграм-канале Shot пассажирка рейса рассказала, что при взлете самолет попал в тучу:

«Стало ничего не видно. Произошла резкая вспышка и типа щелчка что-то — странное и сильное. Там даже девочки вскрикнули. Все перепугались, а потом нормально дальше полетели».

Второй раз молния ударила в самолет «Уральских авиалиний» при заходе на посадку. В пресс-службе аэропорта рассказали, что воздушное судно отстранили от полетов для проверки технического состояния.

Напомним, в сентябре из-за удара молнии экстренно посадили самолет в Краснодаре. Он летел из Екатеринбурга в Сочи.