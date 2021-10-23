На Кубани после суток в отделе полиции умер мужчина. В МВД объяснили его смерть приступом эпилепсии

Родственники умершего кубанца заявили, что полицейские выбивали из него признательные показания. В МВД травмы объяснили приступом эпилепсии в продуктовом магазине

Что рассказали правозащитники? 22 октября «Комитет против пыток» сообщил о смерти жителя Краснодарского края Георгия Кавелидзе. Он умер вскоре после суток, проведенных в отделе полиции Тбилисского района. Как рассказала сестра погибшего Вероника Каримова, последние 20 лет у мужчины были проблемы с документами, — госорганы потеряли паспорт гражданина СССР и не помогали Георгию получить российское гражданство. Из-за этого мужчину часто задерживали и привлекался к административной ответственности. 23 сентября 2021 года Кавелидзе снова попал в отдел полиции. Его забрал туда участковый из-за ругани в адрес прохожего. Георгий провел сутки в ОМВД по Тбилисскому району. На следующий день суд признал Кавелидзе виновным в мелком хулиганстве.

Матери Георгия Любови позвонил участковый и попросил забрать сына из отдела. По словам женщины, у Георгия была была большая шишка, температура, его «мандражило», шла кровь из уха. Женщина считает, что ее сына избили, чтобы заставить признаться в убийстве по другому делу: «Сын рассказывал, что его били, говоря «возьми на себя убийство одного молодого человека». Дома Кавелидзе впал в кому. Его госпитализировали в районную больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и кому. Мужчина умер 30 сентября. Правозащитники со ссылкой на медицинское освидетельствование заявили, что причиной смерти стал травматический отек головного мозга и другие внутричерепные травмы.

«Комитет против пыток» начал собственное расследование, попросил службу собственной безопасности ГУ МВД Краснодарского края провести служебную проверку, а прокуратуру района — сохранить видеозаписей с камер, установленных в отделе. По данным организации, СК проводит проверку. «Это третье обращение в краснодарское отделение Комитета против пыток за последний месяц. В двух случаях мы имеем дело со смертью человека после посещения отдела полиции, — это Илья Афросин и Георгий Кавелидзе. Мы также работаем по делу Алексея Динисенко, госпитализированного после доставления в отдел. Это похоже на системное нарушение, а не простую случайность», — заявил руководитель краснодарского отделения «Комитета» Сергей Романов.

Как отреагировали в полиции Кубани? 23 октября Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там рассказали, что 45-летний Георгию Кавелидзе был ранее судим. Его задержали из-за «хулиганских действий». Во время задержания мужчина сообщил, что плохо себя чувствует, поэтому сначала его доставили в Тбилисскую райбольницу. Там его осмотрел врач и решил, что в медицинской помощи Кавелидзе не нуждается. Затем мужчина попал в дежурную часть, а потом был доставлен в суд. Кавелидзе приговорили к штрафу и отпустили. Травмы у мужчины объяснили тем, что уже на свободе Кавелидзе пошел в магазин, где у него случился приступ эпилепсии, — мужчина упал и ударился. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.