СК возбудил дело из-за смерти краснодарца после задержания полицейскими
20 сентября стало известно, что в краевом СК возбудили уголовное дело из-за смерти Ильи Афросина после задержания полицейскими
Напомним, краснодарец Илья Афросин умер в июле 2021 года в машине скорой помощи после задержания. Его родные винят в смерти полицейских.
Афросина задерживали два раза — 29 июня и 1 июля. После первого задержания он прислал сестре видео со следами побоев, а после второго — перестал выходить на связь.
Спустя несколько часов после задержания 1 июля, мужчину нашли лежащим на ступеньках около магазина. Позже он скончался в машине скорой. Причиной смерти стала травма селезенки без открытой раны в брюшную полость.
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20 сентября в «Комитете против пыток» рассказали, что после сообщений в СМИ краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Юристов «Комитета»допустили к уголовному делу в качестве представителей сестры Афросина, Светланы Коцаревой, которую признали потерпевшей.
Кроме того, удалось найти очевидцев. Мужчина рассказал, что Афросина нашли на улице Тургенева, 148. Скорую пытались вызвать около полутора часов.
«Парню было действительно плохо, запрокидывался язык, терял сознание, держался за живот, говорил, что больно. Зрачки нормальные были», — написал очевидец.