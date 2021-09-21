СК возбудил дело из-за смерти краснодарца после задержания полицейскими

20 сентября стало известно, что в краевом СК возбудили уголовное дело из-за смерти Ильи Афросина после задержания полицейскими

Напомним, краснодарец Илья Афросин умер в июле 2021 года в машине скорой помощи после задержания. Его родные винят в смерти полицейских.

Афросина задерживали два раза — 29 июня и 1 июля. После первого задержания он прислал сестре видео со следами побоев, а после второго — перестал выходить на связь.

Спустя несколько часов после задержания 1 июля, мужчину нашли лежащим на ступеньках около магазина. Позже он скончался в машине скорой. Причиной смерти стала травма селезенки без открытой раны в брюшную полость.