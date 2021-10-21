Полицейские избили чемпиона Кубани по пауэрлифтингу, а медики отказываются его лечить
4 октября Алексея Динисенко задержали в станице Тбилисской. После этого юношу избили в отделе полиции, а больницы отказывают в госпитализации
19-летний чемпион Кубани по пауэрлифтингу Алексей Динисенко рассказал правозащитной организации «Комитет против пыток», что 4 октября его забрали из дома в станице Тбилисской три полицейских и доставили в отдел. Они требовали признаться в краже, а чтобы добиться признания — избивали.
«Меня начали бить все по очереди. Насколько я смог увидеть, на руке одного из сотрудников было обмотано полотенце, он меня бил этой рукой в живот два раза, несколько раз по голове, попал в лоб, и левое ухо. Мне было больно, я кричал от боли», — рассказал юноша.
В это время мать Алексея Наталья пыталась дозвониться на «телефон доверия» правоохранительных органов. Дежурный каждый час перезванивал женщине и уверял, что с ее сыном все хорошо и полицейские просто беседуют с ним.
Юношу отпустили только после полуночи и всю ночь он не мог уснуть от боли. У него болели ноги, желудок, голова и тошнило. Утром снова стали звонить из полиции, но он не поднимал трубку из страха, что снова отвезут в отдел. Не получив ответ от Алексея, полицейский сам пришел к нему домой и потребовал явиться в полицию. У юноши ухудшилось состояние и началась рвота. Тогда он обратился в больницу, где его госпитализировали.
Невролог и хирург больницы диагностировали у Алексея закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей спины.
Но после того, как в СМИ попала информация об избиении Алексея, его выписали из больницы, несмотря на тяжелое состояние.
«После того как мы осветили всё в интернете, нас из больницы просто «попросили», — рассказала Наталья Динисенко.
Родители Алексея обратились в частную клинику Краснодара, где юноше диагностировали «объемное образование левого полушария мозжечка», подозрение на аневризму, и рекомендовал срочную госпитализацию. Также обнаружили ушиб почки, который пропустили в Тбилисской больнице.
Алексея отвезли в краевую больницу Краснодара, но там ему отказали в госпитализации. Состояние юноши ухудшается: у него все еще температура, головные боли и ухудшилось зрение.
«Я неоднократно звонила на «горячую линию» краевого минздрава, письменно обратилась в прокуратуру Краснодарского края, однако результата никакого нет. Алексею не оказывается никакая медицинская помощь», — пожаловалась мать юноши.
В полиции назначили проверку о применении насилия, а 12 октября правозащитники и мать Алексея обратились к зампрокурора Краснодарского края Михаилу Леговцу. Леговец поставил обращение под личный контроль. Юристы «Комитета против пыток» намерены добиться возбуждения уголовного дела и госпитализации юноши, сообщили в пресс-службе организации.
14 октября «Коммерсанту» в пресс-службе ГУ МВД Кубани рассказали свою версию истории: в дежурную часть поступило заявление о краже в станице Тбилисской. Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 19-летний юноша. В полиции утверждают, что он прибыл в отделение с адвокатом и признался в преступлении. После этого его отпустили под подписку о невыезде.
При этом в ведомстве подчеркнули, что от юноши не поступали жалобы на действия полицейских. В полиции пообещали провести проверку. 21 октября журналист Юга.ру снова обратилась в ведомство, чтобы узнать результаты проверки. Там попросили прислать официальный запрос.
Отметим, что такой запрос отправили журналисты портала «Такие дела». В ведомстве ответили так:
«В связи с тем, что запрашиваемая Вами информация содержит сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона РФ <…> «О средствах массовой информации», ответить на интересующие Вас вопросы не представляется возможным.»
В пресс-службе кубанского минздрава сообщили Юга.ру, что проверяют информацию об инциденте. Комментарий обещали предоставить чуть позже.