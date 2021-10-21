Полицейские избили чемпиона Кубани по пауэрлифтингу, а медики отказываются его лечить

4 октября Алексея Динисенко задержали в станице Тбилисской. После этого юношу избили в отделе полиции, а больницы отказывают в госпитализации

19-летний чемпион Кубани по пауэрлифтингу Алексей Динисенко рассказал правозащитной организации «Комитет против пыток», что 4 октября его забрали из дома в станице Тбилисской три полицейских и доставили в отдел. Они требовали признаться в краже, а чтобы добиться признания — избивали.

«Меня начали бить все по очереди. Насколько я смог увидеть, на руке одного из сотрудников было обмотано полотенце, он меня бил этой рукой в живот два раза, несколько раз по голове, попал в лоб, и левое ухо. Мне было больно, я кричал от боли», — рассказал юноша.

В это время мать Алексея Наталья пыталась дозвониться на «телефон доверия» правоохранительных органов. Дежурный каждый час перезванивал женщине и уверял, что с ее сыном все хорошо и полицейские просто беседуют с ним.

Юношу отпустили только после полуночи и всю ночь он не мог уснуть от боли. У него болели ноги, желудок, голова и тошнило. Утром снова стали звонить из полиции, но он не поднимал трубку из страха, что снова отвезут в отдел. Не получив ответ от Алексея, полицейский сам пришел к нему домой и потребовал явиться в полицию. У юноши ухудшилось состояние и началась рвота. Тогда он обратился в больницу, где его госпитализировали.

Невролог и хирург больницы диагностировали у Алексея закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей спины.