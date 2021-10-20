Белорус, который передал видео пыток заключённых в России, рассказал журналистам свою историю. Все началось в Краснодарском крае

Сергея Савельева задержали в 2013 году в Краснодаре. После выхода колонии он передал правозащитникам видеоархив пыток в российских тюрьмах. Постарались максимально коротко рассказать о ситуации

Кто такой Сергей Савельев? Сергею Савельеву 31 год, он гражданин Беларуси. В 2013 году Савельева осудили на восемь лет после получения посылки с крупной партией наркотиков. Он находился в СИЗО Краснодара и СИЗО №3 Новороссийска, откуда его возили в суд Крымска, а также в места заключения в Саратовской, Владимирской и Иркутской областях. Как он попал в российскую тюрьму? Савельев приехал в Россию на заработки к знакомым. В 2013 году в Краснодаре он получил посылку с колонками, в которых находилось около шести килограммов синтетических наркотиков. Как рассказал Савельев в интервью «ВВС», он знал, что ему предложили заниматься «сомнительными веществами», но уверили, что их еще нет в списке запрещенных веществ. Но позже оказалось, что посылку прислали именно с этой категорией веществ. Через полчаса после получения посылки к нему домой ворвались люди, на форме которых было написано «Антитеррор». Его сбили с ног в дверях квартиры, провели обыск дома и отправили в изолятор временного содержания. Его осудили по ч. 5 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) за неоконченный состав преступления на девять лет. То есть, по официальной версии, он приобрел большой объем наркотических веществ с целью дальнейшего сбыта, но не довел свой умысел до конца, потому что полиция пресекла эти действия. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что Савельев даже не открывал посылку и предполагает, что в полиции его подставили, чтобы повысить раскрываемость.

Пытки в российских тюрьмах. Что рассказал и показал Савельев. Бывший заключенный рассказал, что в колониях пытают, насилуют и убивают. Это могли быть избиения осужденных за различные жалобы, отказ подчиняться сотрудникам колонии или заказные мероприятия. Все пытки снимали на камеру. По словам Савельева, к таким съемках готовятся заранее, ведь этим не занимаются сотрудники. Это делают обученные заключенные. Человека помещают в камеру, где нет стационарных средств видеонаблюдения, а затем осужденный забирает видеорегистратор. Он должен быть полностью исправный, со звуком и хорошей картинкой. И когда регистратор забирали, Савельев понимал, с каким содержанием его вернут обратно. Хранить эти видеозаписи было не нужно. Они удалялись, за исключением некоторых случаев, когда видео просили сохранить на флешку, и её забирал начальник отдела. Изначально записи были нужны, чтобы удостовериться, что пытка действительно была. Прессингу подвергался и сам Савельев. Первый раз его избили во время задержания в квартире Краснодара. В Саратове его избили за то, что он приехал из Краснодара. По его словам, там не любят заключенных из Краснодарского края. На допросе его избивали за ответы, которые не нравились майору.

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Как у Савельева оказались видео пыток? Когда Савельев находился в ОТБ-1 Саратова, он работал с компьютером — вел служебную документацию, печатал бланки, рисовал в фотошопе и занимался видео. В местах заключения сотрудники делают обход с видеорегистраторами. Эти записи в дальнейшем систематизируются и хранятся в архиве. На этих же видеорегистраторах были записи пыток, которые Савельев должен был удалять, чего он не сделал. Какое-то время он копировал эти видео на отдельный носитель и прятал, чтобы передать в правоохранительные организации после выхода. Когда он освободился, то 40 ГБ видеозаписей пыток он передал Владимиру Осечкину, основателю проекта Gulagu.net.

Что такое Gulagu.net? Gulagu.net — проект против коррупции и пыток, основанный в 2011 году. Его участники отстаивают права людей в местах лишения свободы и помогают родственникам заключённых. Многие публикации на Gulagu.net с результатами собственных расследований стали поводом для возбуждения ряда уголовных дел в отношении сотрудников государственных структур и криминалитета. Архивы пыток. У кого они сейчас? Владимир Осечкин написал, что более 40 ГБ видеозаписей, на которых унижали и пытали осужденных вывезли из России. Всего в распоряжении организации имеется 2 ТБ служебной документации и видеоархива из ОТБ-1.

Что с Савельевым сейчас? После того, как стало известно, что это он передал видео, ему пришлось просить политическое убежище во Франции. Савельева задержали 24 сентября в аэропорту Пулково. Его отвели на допрос, где сказали, что в курсе его сотрудничества с Осечкиным. Его поставили перед выбором: или он сразу подписывает документы о сотрудничестве и получает четыре года колонии за разглашение гостайны, или в случае отказа и попытки скрыться его привлекут за шпионаж, и дадут срок от 10 до 20 лет. Кроме того, ему угрожали расправой в тюрьме. После этого Савельеву пришлось срочно уехать в Европу. Из Москвы он уехал на частном транспорте в Минск, а оттуда он добрался до Стамбула. Следующей точкой стал Туниса, там он взял билет обратно в Белоруссию, но с остановкой в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. 16 октября Савельев заявил французской полиции, что ему необходимо политическое убежище.