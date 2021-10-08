В Краснодаре начали благоустраивать вторую очередь Симферопольского бульвара

Краснодарский край

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8 октября в Краснодаре стартовали работы по обустройству второй очереди Симферопольского бульвара

Напомним, в 2019 году на улице Симферопольской от Сормовской до Уральской убрали гаражи и аварийные деревья. Там обновили покрытие и бордюры, установили 20 новых лавочек, сделали велодорожку и высадили около 100 новых деревьев.

В апреле местные жители попросили главу Карасунского округа обустроить вторую очередь бульвара от улицы Сормовской до Приозерной. Власти тогда рассказали, что эскизный проект бульвара уже готов, но для реализации нужно дополнительное финансирование.

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8 октября началось благоустройство второй очереди Симферопольского бульвара. В пресс-службе администрации Краснодара пообещали привести зеленую зону в порядок до середины ноября. Планируют заасфальтировать пешеходную дорогу, установить бордюры, лавочки, урны и оградительные столбики. Весной продолжат работы по озеленению бульвара.

«Мы спросили у жителей, что они хотели бы видеть на этом месте, и получили ответ, что люди хотят ходить по нормальным тротуарам, иметь возможность присесть и отдохнуть. Мы учли пожелания горожан. В этом году сделаем здесь хорошую пешеходную зону, засеем газон. А весной выполним озеленение и оборудуем современную систему полива», — рассказала председатель городской думы Вера Галушко.

Как писали Юга.ру, в Комсомольском микрорайоне Краснодара начали проектировать Народный парк. Жители микрорайона попросили класть в парке меньше плитки и сохранить деревья.

Благоустройство Краснодар Парки

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