В Краснодаре начали благоустраивать вторую очередь Симферопольского бульвара

8 октября в Краснодаре стартовали работы по обустройству второй очереди Симферопольского бульвара

Напомним, в 2019 году на улице Симферопольской от Сормовской до Уральской убрали гаражи и аварийные деревья. Там обновили покрытие и бордюры, установили 20 новых лавочек, сделали велодорожку и высадили около 100 новых деревьев.

В апреле местные жители попросили главу Карасунского округа обустроить вторую очередь бульвара от улицы Сормовской до Приозерной. Власти тогда рассказали, что эскизный проект бульвара уже готов, но для реализации нужно дополнительное финансирование.