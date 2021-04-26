Власти Краснодара пообещали в этом году благоустроить Симферопольский бульвар в Комсомольском микрорайоне
В Краснодаре 26 апреля на городской планерке власти обсудили благоустройство Симферопольского бульвара в Комсомольском микрорайоне
Напомним, в 2019 году на улице Симферопольской от Сормовской до Уральской убрали гаражи и аварийные деревья. Там собирались полностью обновить покрытие и бордюры, установить 20 новых лавочек, сделать велодорожку и высадить около 100 новых деревьев.
На городской планерке 26 апреля 2021 года глава Карасунского округа Николай Хропов сообщил, что местные жители попросили обустроить вторую очередь бульвара от улицы Сормовской до Приозерной.
По словам заглавы Краснодара Артема Дорошева, частично земля находится в собственности муниципалитета, частично — в оформлении. Эскизный проект бульвара уже готов, однако для реализации необходимо дополнительное финансирование.
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Мэр города Евгений Первышов сказал, что вопрос будет находиться на его личном контроле. Дополнительный источник финансирования найдут, как только будет полностью сформирована земля. Он подчеркнул, что зеленую зону нужно сделать в этом году.
«Проект недорогой. Он очень важный. Два года назад мы снесли там объекты, освободили территорию под красивую пешеходную территорию. Понятное дело, что сегодня у жителей вызывает недоумение то, что к работам не приступили. Считаю, в этом году без отлагательств мы должно ее сделать», — заявил Первышов.