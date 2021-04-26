Власти Краснодара пообещали в этом году благоустроить Симферопольский бульвар в Комсомольском микрорайоне

В Краснодаре 26 апреля на городской планерке власти обсудили благоустройство Симферопольского бульвара в Комсомольском микрорайоне

Напомним, в 2019 году на улице Симферопольской от Сормовской до Уральской убрали гаражи и аварийные деревья. Там собирались полностью обновить покрытие и бордюры, установить 20 новых лавочек, сделать велодорожку и высадить около 100 новых деревьев.

На городской планерке 26 апреля 2021 года глава Карасунского округа Николай Хропов сообщил, что местные жители попросили обустроить вторую очередь бульвара от улицы Сормовской до Приозерной.

По словам заглавы Краснодара Артема Дорошева, частично земля находится в собственности муниципалитета, частично — в оформлении. Эскизный проект бульвара уже готов, однако для реализации необходимо дополнительное финансирование.