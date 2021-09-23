23 сентября Евгений Первышов провел последний брифинг с журналистами в качестве мэра Краснодара. На мероприятии он пообещал, что будет вести и дальше свой канал в телеграме

Напомним, глава города Евгений Первышов выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» по 46-го Краснодарскому одномандатному округу. Если судить по официальным данным, он набрал свыше 53% голосов.

На последнем брифинге в качестве мэра Краснодара, который прошел сегодня, 23 сентября, Первышов сообщил, что депутаты гордумы рассмотрят вечером его заявление на увольнение. После этого исполнять обязанности градоначальника будет первый замглавы Евгений Наумов.

На брифинге журналисты спросили Первышова, продолжит ли он вести свой телеграм-канал после ухода с поста мэра.

«Я думаю, что продолжу его вести, только уже в статусе депутата Государственной Думы [...] Я буду стараться поддерживать. Несколько дней не могу к нему подойти, да и написать пока нечего. Посвящаю время переходному периоду», — ответил Первышов.

Напомним, 23 июля 2021 года каналу Первышова исполнился ровно год. Помимо официальной повестки и отчета о своей деятельности в качестве мэра города, чиновник делился в нём и моментами из личной жизни.

Например, впечатлениями от охоты на зайца в поле: