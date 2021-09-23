Видео с уточками, охота на зайца и первые шаги ребенка. Чем запомнился телеграм-канал Первышова, который он пообещал не забрасывать после ухода в Госдуму?
23 сентября Евгений Первышов провел последний брифинг с журналистами в качестве мэра Краснодара. На мероприятии он пообещал, что будет вести и дальше свой канал в телеграме
Напомним, глава города Евгений Первышов выдвигался в Госдуму от партии «Единая Россия» по 46-го Краснодарскому одномандатному округу. Если судить по официальным данным, он набрал свыше 53% голосов.
На последнем брифинге в качестве мэра Краснодара, который прошел сегодня, 23 сентября, Первышов сообщил, что депутаты гордумы рассмотрят вечером его заявление на увольнение. После этого исполнять обязанности градоначальника будет первый замглавы Евгений Наумов.
На брифинге журналисты спросили Первышова, продолжит ли он вести свой телеграм-канал после ухода с поста мэра.
«Я думаю, что продолжу его вести, только уже в статусе депутата Государственной Думы [...] Я буду стараться поддерживать. Несколько дней не могу к нему подойти, да и написать пока нечего. Посвящаю время переходному периоду», — ответил Первышов.
Напомним, 23 июля 2021 года каналу Первышова исполнился ровно год. Помимо официальной повестки и отчета о своей деятельности в качестве мэра города, чиновник делился в нём и моментами из личной жизни.
Например, впечатлениями от охоты на зайца в поле:
Желал краснодарцам хорошего дня, когда гулял в парке со своими детьми:
А потом делился и первыми шагами своего четвертого малыша:
Снимал на видео уточек возле здания Министерства строительства в Москве:
Делился фото и видео с матчей ФК «Краснодар»:
Показывал, как занимается с утра на беговой дорожке под песни Владимира Высоцкого:
И как делает зарядку:
И как готовит шаурму в Международный день молодежи:
Рассказывал о своем самочувствии, когда заболел коронавирусом:
А еще делился своими школьными фотографиями:
Также в телеграме есть стикерпак, посвященный Первышову. Это вырезанные фотографии градоначальника с различными подписями, которые, по мнению, редакции Юга.ру, подходят абсолютно под все случаи жизни.
На брифинге журналист поинтересовался у мэра, кто создал стикерпак, но оказалось, что Первышов даже не знал о его существовании.
Как писали Юга.ру, подобную активность в социальных сетях проявлял раньше экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он завел твиттер в 2011 году, а позже его аккаунт даже приравняли к СМИ.
После того, как Ткачев покинул пост губернатора и перешел на работу в Минсельхоз, он обещал, что не забросит твиттер. Но сдержать это обещание не получилось, — аккаунт он больше не ведет.