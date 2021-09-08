Кубанского кандидата в депутаты Госдумы захотели снять с выборов из-за связей с Навальным

Прокуратура потребовала снять с выборов в Госдуму ейского оппозиционера Александра Коровайного из-за участия в январском митинге в поддержку политика Алексея Навального

Накануне Александр Коровайный написал в своем фейсбуке, что получил письмо с иском от Ейской межрайонной прокуратуры о снятии с выборов в Государственную думу. Причина — причастность к деятельности экстремисткой организации. По данным надзорного органа, 31 января 2021 года в Ейске Коровайный принял участие в несанкционированном митинге, организованном движением «Штабы Навального» [организация «Общественное движение «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России 09.06.2021 г. Организация была распущена 29.04.2021 г.]. Кроме того, прокуратура указала, что Коровайный неоднократно распространял в интернете материалы, дискредитирующие политику российских властей и высказывался в поддержку Алексея Навального, «идеологического лидера» движения.

Депутат объяснил журналистке Юга.ру, что присутствовал на мероприятии как корреспондент интернет-портала «Молния»: «Тогда ещё не требовалось манишки, но удостоверение было при себе».

Политик уточнил, что, получив иск, зашел на сайт Ейского городского суда и узнал о деле. Повестки в суд у него не было. Согласно данным с сайта, иск Ейского межрайонного прокурора был зарегистрирован 1 сентября, но спустя два дня судья Александр Коваленко отказал в приеме заявления. «Пока суд на моей стороне, продолжаю избирательную кампанию. Тех, у кого нет шансов, не снимают с выборов за несколько дней до дня голосования. Я не знаю какие у меня шансы. Но вижу, что кандидат от «Единой России» почти не ведёт избирательной кампании. Надеется на административный ресурс или вбросы. И знаю, что просто так с выборов снять не пытаются», — сказал Коровайный. По данным политика, его поддерживает разная аудитория, а на агитационные листовки поступают положительные отзывы: «Люди звонят со словами поддержки. Много пенсионеров».

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Коровайный отметил, что у его избирательной кампании очень маленький бюджет: «Официально уже потрачено 150 тыс. рублей, но есть еще неоплаченные договора, бензин и прочее. С учётом помощи партии [Коровайный баллотируется в Госдуму по одномандатному округу № 53 от партии «Яблоко»] и собранного франдрайзинга, мой бюджет будет в районе 400-500 тыс. рублей. Но большая часть людей, распространяющих мою агитацию, делает это абсолютно бесплатно. Если бы не они, то затраты были бы намного больше». По словам Коровайного, в Ейске ему помогают полтора десятка человек, в других районах — по несколько добровольцев. В основном это друзья и знакомые политика.