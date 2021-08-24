В Краснодаре велосипедист ударил пенсионерку за замечание

9 августа мужчина ударил женщину по лицу после того как она сделала ему замечание о езде на тротуаре

Информация о происшествии появилась в инстаграм-аккаунте «Автоюрист Краснодар». Инцидент произошел еще 9 августа, но видеозапись удалось раздобыть только 20 августа.

Женщина сделала замечание семье велосипедистов из-за того, что они ехали по всей ширине тротуара. Мужчина сначала нецензурно выругался на пенсионерку, а потом ударил ее. На записи отсутствует момент самого удара из-за цензуры инстаграма, но на последних кадрах видно, как велосипедист замахивается на женщину.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару Юга.ру рассказали, что 10 августа в полицию обратилась 59-летняя местная жительница с сообщением о нападении. Неизвестный мужчина нанес ей удар по лицу, после чего скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой примут решение.