В Краснодаре велосипедист ударил пенсионерку за замечание

Краснодарский край

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9 августа мужчина ударил женщину по лицу после того как она сделала ему замечание о езде на тротуаре

Информация о происшествии появилась в инстаграм-аккаунте «Автоюрист Краснодар». Инцидент произошел еще 9 августа, но видеозапись удалось раздобыть только 20 августа. 

Женщина сделала замечание семье велосипедистов из-за того, что они ехали по всей ширине тротуара. Мужчина сначала нецензурно выругался на пенсионерку, а потом ударил ее. На записи отсутствует момент самого удара из-за цензуры инстаграма, но на последних кадрах видно, как велосипедист замахивается на женщину. 

В пресс-службе УМВД России по Краснодару Юга.ру рассказали, что 10 августа в полицию обратилась 59-летняя местная жительница с сообщением о нападении. Неизвестный мужчина нанес ей удар по лицу, после чего скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой примут решение. 

Напомним, в июле в Краснодаре мужчина выстрелил в жителя дома, который сделал ему замечание. 

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