Жители Анапы провели без света 10 дней

Жительница Анапы 23 августа рассказала порталу Юга.ру, что в их многоквартирном доме электричества не было 10 дней, а на жалобы службы ЖКХ не реагировали

Жильцы многоэтажки обращались в городскую администрацию, управляющую компанию, прокуратуру и даже написали письмо президенту. По словам Александры, в мэрии причиной отсутствия света называли старые коммуникации. От управляющей компании ответа добиться не удалось, — жалобы они просто игнорировали.

Анапчанка Александра 23 августа рассказала порталу Юга.ру, что жители многоквартирного дома по улице Тургенева, 55 провели без света 10 дней. Отключили электричество вечером 12 августа, — еще до начала дождей , а включили только вечером 22 августа.

В «НЭСК» жильцам говорили, что подключат дом к генератору. Но за 10 дней отсутствия электричества генератор включили только один раз на полдня. После этого люди выяснили, что к генератору подключают только частный сектор и гостиницы.

Тогда с просьбой подключить дом к генератору жильцы обратились в управляющую компанию, но там ответили, что не обязаны это делать. Кроме того, все это время в доме не было горячей воды, а холодная шла слабым напором.

«Все продукты в холодильнике пропали. У нас двое детей в возрасте четырех и шести лет. Их надо накормить и помыть. Еда должна быть свежая, чтобы никто не отравился. Мы все это время питались, как попало. Мыться ходили к знакомым», — сказала Александра.

Включили электричество только вечером 22 августа. Александра сказала, что появление света в доме стало для них неожиданностью, так как о ходе работ по восстановлению электричества жильцы ничего не знали.