В Краснодаре обнаружили мертвым криминального авторитета, находившегося в розыске

Краснодарский край

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22 августа стало известно, что Отари Бойцова нашли мертвым в краснодарской квартире

Напомним, в 2011 году Отари Бойцову и еще семи участникам организованной группы Краснодарский краевой суд вынес приговор за бандитизм и жестокие нападения. Бандиты действовали на территории Славянского, Калининского и Тимашевского районов с 2007 по 2008 г.. Во время нападений, требуя выдать деньги и ценности, бандиты жестоко пытали потерпевших, в том числе и малолетних детей на глазах их родителей.

Преступники были осуждены на сроки от 11 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщил «Прайм Крайм», статус «вора в законе» Бойцов получил в 2013 году за избиение Георгия Акоева, более известного как Гия Свердловский. Клан «Ониани-Джангвеладзе» обвинял его в пособничестве администрации тюрьмы Ельца и считал виновником самоубийства вора «в законе» Гочи Курки (Александра Гогладзе). 

За расправу над Акоевым Бойцов и его сообщники были наделены воровскими полномочиями лично Мерабом Джангвеладзе и одновременно поставлены вне закона кланом Деда Хасана.

В январе 2018 года с тяжелым поражением спинного мозга Бойцова досрочно освободили из колонии и доставили в Краснодар по месту прописки, где установили за ним административный надзор, за уклонение от которого в августе того же года его объявили в розыск.

Через полтора года в отношении непризнанного вора «в законе» завели розыскное дело по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).  По словам источника «Прайм Крайм» все это время Отари скрывался в Краснодаре.

22 августа тело 41-летнего Отари Бойцова нашли на съемной квартире в Краснодаре. Издание сообщило, что явных признаков насильственной смерти не обнаружили.

Официальных комментариев МВД об этом пока нет.

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