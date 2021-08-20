Под Анапой затопило железнодорожный тоннель

20 августа из-за разлива реки Можепсин рядом с поселком Пятихатки затопило железнодорожный тоннель. Проезд закрыт для водителей и пешеходов

Напомним, в ночь на 13 августа в Краснодарском крае затопило несколько городов из-за черноморского мезоциклона. Так, в Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм. Осадки все еще продолжаются из-за прохождения по краю грозового фронта.

20 августа под Анапой поднялся уровень воды в реке Можепсин. Из-за этого затопило железнодорожный тоннель на территории поселка Пятихатки. Проезд по тоннелю перекрыт для всего транспорта и пешеходов, так как это опасно для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе МВД России по Анапе.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.