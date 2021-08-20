25-летнему жителю Сочи грозит до 8 лет колонии за то, что он читал лекции и показывал брошюры

Краснодарский край

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20 августа СК обвинил 25-летнего свидетеля Иеговы* из Сочи в вербовке в экстремистскую организацию и возбудил уголовное дело

*Свидетели Иеговы — международная религиозная организация. Ряд ее публикаций российские суды признали экстремистскими. В 2017 году Минюст внес «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 их местных общин в перечень организаций, запрещенных за экстремизм. 

Утром 18 августа в Сочи прошли обыски по трем адресам проживания Свидетелей Иеговы. У 25-летнего Даниила Суворова силовики изъяли религиозную литературу, гаджеты и книгу о деятельности Свидетелей Иеговы. После обысков парня арестовали, сообщил 20 августа интернет-портал «Кавказ.Реалии» [входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.].

В пресс-службе следственного комитета Кубани уточнили, что в отношении сочинца возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). 

По версии следствия, парень участвовал в деятельности запрещенной организации, читал лекции и проповеди с целью пропаганды, демонстрировал экстремистские тексты и брошюры. Кроме того, он якобы пытался привлечь другого жителя Сочи к участию в организации. «Кавказ.Реалии» уточнили, что Суворов разговаривал о Библии со знакомым. 

Отметим, что максимальное наказание по статье, которую вменяют Суворову, — восемь лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Во время следствия парень будет находиться в СИЗО.

По данным ОВД-Инфо, это третье уголовное дело против единоверцев из Сочи, и 12-е — в Краснодарском крае. Напомним, в феврале на Кубани осудили на 7,5 лет свидетеля Иеговы из Абинского района за то, что он по видеосвязи обсуждал Библию со знакомыми.

Религия Следственный комитет Сочи Экстремизм

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