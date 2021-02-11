На Кубани осудили на 7,5 лет свидетеля Иеговы, который по видеосвязи обсуждал Библию со знакомыми

Следствие утверждало, что мужчина по видеосвязи обсуждал Библию с друзьями из соседнего города. Во время суда гособвинитель просил наказание в виде восьми лет в колонии общего режима. 10 февраля судья Абинского районного суда признал Ившина виновным и приговорил к 7,5 годам. Его взяли под стражу в зале суда, до вступления в силу приговор он будет находиться в СИЗО.

В апреле 2020 года в станицах Холмская и Павловская провели обыски в девяти домах верующих, в том числе у Александра Ившина. Во время обыска у него и у его жены произошел гипертонический криз, рассказали в пресс-службе Европейской ассоциации свидетелей Иеговы 10 февраля («Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 их местных общин признали экстремистской и запрещенной ассоциацией в России). После обыска мужчину доставили в УФСБ в Краснодаре и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности запрещенной организации). 63-летний Ившин провел девять месяцев под подпиской о невыезде, в декабре дело передали в суд.

Пресс-служба организации отметила, что в деле не было ни одного потерпевшего. Ившин настаивает на своей полной невиновности и будет подавать апелляцию. При этом назначенное ему наказание стало самым суровым из всех, что были вынесены последователям организации. Ранее суд назначал 6,5 лет колонии Геннадию Шпаковскому из Пскова, однако после апелляции приговор смягчили, заметили в ассоциации.

«Новость о столь жестоком приговоре для Александра Ившина пришла одновременно с новостью из Москвы, где около 15 семей наших единоверцев сегодня подверглись вторжению силовиков, вооруженных автоматами <...> При этом никто не в состоянии объяснить, чем же они опасны для государства. Верховный суд России официально разъяснял, что решение о ликвидации юрлиц свидетелей Иеговы не включало в себя запрета на вероисповедание. Тем не менее верующих продолжают преследовать», — рассказал представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

В организации добавили, что это не первый приговор верующим, связанный с лишением свободы, в Краснодарском крае. В декабре 2020 года Хостинский райсуд приговорил двух людей к одному году и одному месяцу и к одному году и 10 месяцам.