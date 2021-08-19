В Геленджике конь подрался с туристами

19 августа отдыхающие в Геленджике подрались с аниматором после его требования заплатить за фото сумму в троекратном размере

19 августа в социальных сетях появилась информация о конфликте на набережной в Геленджике. На видео аниматор в костюме коня дерется с мужчинами, а женщины пытаются остановить драку.

По словам очевидцев, туристы сделали фото с аниматором, после чего «конь» стали вымогать деньги в троекратном размере.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что проводится проверка.

Напомним, в мае сочинских аниматоров в костюмах коней арестовали на пять суток, за то, что они приставали к отдыхающим. А в начале августа полиция Анапы задержала аниматоров в костюмах жирафа и единорога.