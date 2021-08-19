В Геленджике конь подрался с туристами

Краснодарский край

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19 августа отдыхающие в Геленджике подрались с аниматором после его требования заплатить за фото сумму в троекратном размере

19 августа в социальных сетях появилась информация о конфликте на набережной в Геленджике. На видео аниматор в костюме коня дерется с мужчинами, а женщины пытаются остановить драку. 

По словам очевидцев, туристы сделали фото с аниматором, после чего «конь» стали вымогать деньги в троекратном размере. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что проводится проверка. 

Напомним, в мае сочинских аниматоров в костюмах коней арестовали на пять суток, за то, что они приставали к отдыхающим. А в начале августа полиция Анапы задержала аниматоров в костюмах жирафа и единорога. 

Геленджик Мошенничество отдых Полиция

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