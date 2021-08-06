Полиция Анапы задержала жирафа и единорога

Полицейские в Анапе составили протоколы на аниматоров в костюмах единорога и жирафа

Полицейские обнаружили в соцсетях жалобы граждан на аниматоров в поселке Витязево. Жираф и черный единорог называли одну сумму перед фотосъемкой, а после — требовали другую.

Полиция провела проверку. Оказалось, что незаконной деятельностью занимались два местных жителя. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Материалы переданы в суд, сообщили 6 августа в пресс-службе ОМВД Анапы.