Полиция Анапы задержала жирафа и единорога
Полицейские в Анапе составили протоколы на аниматоров в костюмах единорога и жирафа
Полицейские обнаружили в соцсетях жалобы граждан на аниматоров в поселке Витязево. Жираф и черный единорог называли одну сумму перед фотосъемкой, а после — требовали другую.
Полиция провела проверку. Оказалось, что незаконной деятельностью занимались два местных жителя. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).
Материалы переданы в суд, сообщили 6 августа в пресс-службе ОМВД Анапы.
Жителям и гостям курорта напомнили, что о подобных случаях и других противоправных действиях нужно сообщать в дежурную часть по телефонам 8 (86133) 4-68-82 или 102 (с мобильного телефона).
Как писали Юга.ру, в конце мая в Сочи аниматоров в костюмах коней арестовали на пять суток.