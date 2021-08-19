В Краснодаре умер старейший актер Молодежного театра Владимир Щербаков

О смерти заслуженного артиста России и старейшего актера Молодежного театра КМТО «Премьера» Владимира Щербакова сообщила пресс-служба театра. Он скончался на 82 году жизни.

Щербаков в 1961 году окончил театрально-режиссерскую студию краевого Дома народного творчества при Краснодарском драматическом театре имени Горького. После этого работал в театрах в Нижнем Тагиле, Астрахани, Южно-Сахалинске, Орле, Тамбове. В 50 лет он вернулся на родину в Краснодар, где сначала поступил в труппу драмтеатра, а потом в театр «Екатеринодаръ».

С 1995 года Щербаков работал в Молодежном театре КМТО «Премьера». Его самые яркие роли — Василий Бессеменов в «Сценах в доме Бессеменова» Горького, Федор Лаптев в «Трех годах» Чехова, Федосей Захлебинин в «Вечном муже» Достоевского. Также он исполнил эпизодические роли в «Дуэли», «Шекспир. Зимняя сказка», «Событии», «Ночи любовных помешательств» и «Человеке и джентльмене».

Напомним, 9 августа в возрасте 85 лет скончался кубанский писатель Виктор Лихоносов.