В Краснодаре от коронавируса умер писатель Виктор Лихоносов

О смерти Виктора Лихоносова сообщили в Министерстве культуры Краснодарского края. По информации телеканала «Россия. Кубань», 5 августа писателя доставили в реанимацию ковидного отделения 1-й краевой больницы. Его состояние было стабильно тяжелым. Спустя несколько суток он скончался.

Виктор Лихоносов был почётным гражданином Краснодара и лауреатом Государственной премии России им. М.Горького. За роман «Наш маленький Париж» был удостоен диплома конкурса «Культура и искусство», проводимого ЮНЕСКО и Оксфордской образовательной сетью. В 2013 году Лихоносов получил премию им. Александра Невского за вклад в русскую литературу.