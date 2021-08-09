В Краснодаре от коронавируса умер писатель Виктор Лихоносов

Краснодарский край

Распечатать

9 августа в возрасте 85 лет скончался кубанский писатель Виктор Лихоносов

О смерти Виктора Лихоносова сообщили в Министерстве культуры Краснодарского края.  По информации телеканала «Россия. Кубань», 5 августа писателя доставили в реанимацию ковидного отделения 1-й краевой больницы. Его состояние было стабильно тяжелым. Спустя несколько суток он скончался.

Виктор Лихоносов был почётным гражданином Краснодара и лауреатом Государственной премии России им. М.Горького. За роман «Наш маленький Париж» был удостоен диплома конкурса «Культура и искусство», проводимого ЮНЕСКО и Оксфордской образовательной сетью. В 2013 году Лихоносов получил премию им. Александра Невского за вклад в русскую литературу.

Коронавирус Краснодар Литература смерть

Новости

В Краснодаре от коронавируса умер писатель Виктор Лихоносов
В Молодежном центре Краснодара протекает крыша и не работают секции. Узнали, что там происходит
Вода в Черном море на побережье Кубани будет комфортной для купания до октября
В Новороссийске произошел разлив нефти из танкера
В Геленджике казаки избили отдыхающего
На Кубани неделя начнется с дождей и сильного ветра

Лента новостей

Реклама на портале