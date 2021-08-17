16 августа СК сообщил о завершении расследования взрыва на АЗС в Динском районе, где погибли и пострадали люди

Напомним, 31 июля 2020 года на АЗС на въезде в станицу Васюринскую случился взрыв. Пламя тушили около полутора часов. Загорелись резервуар и две машины. Изначально сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем. Владельца заправки задержали. СК завел уголовное дело и арестовал предпринимателя.

16 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили об окончании расследования дела. По данным следствия, в 2014 году предприниматель купил полуприцеп-цистерну для приема и хранения сжиженного углеводородного газа. Он поставил её в станице Васюринской и стал оказывать услуги по заправке газом. Лицензии у него не было.

31 июля 2020 года произошла разгерметизация линии подачи газа к заправочному устройству, газовоздушная смесь воспламенилась и цистерна взорвалась.