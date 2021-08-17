Владельца заправки под Краснодаром, на которой из-за взрыва погибли люди, будут судить. Он 6 лет торговал газом у трассы без лицензии
16 августа СК сообщил о завершении расследования взрыва на АЗС в Динском районе, где погибли и пострадали люди
Напомним, 31 июля 2020 года на АЗС на въезде в станицу Васюринскую случился взрыв. Пламя тушили около полутора часов. Загорелись резервуар и две машины. Изначально сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем. Владельца заправки задержали. СК завел уголовное дело и арестовал предпринимателя.
16 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили об окончании расследования дела. По данным следствия, в 2014 году предприниматель купил полуприцеп-цистерну для приема и хранения сжиженного углеводородного газа. Он поставил её в станице Васюринской и стал оказывать услуги по заправке газом. Лицензии у него не было.
31 июля 2020 года произошла разгерметизация линии подачи газа к заправочному устройству, газовоздушная смесь воспламенилась и цистерна взорвалась.
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В результате взрыва погибли 41-летний и 45-летний мужчины. Еще восемь человек от 32 до 62 лет получили ожоги и травмы. Кроме того, повредились рядом стоящие машины. Ущерб составил 3,7 млн рублей.
55-летнего предпринимателя обвинили по ч. 1 ст. 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть).
В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения. Для возмещения ущерба пострадавшим на имущество обвиняемого наложили арест на сумму 6,2 млн рублей.