Полицейскому из Геленджика, который покрывал незаконный джипинг, дали 7 лет колонии строгого режима

Краснодарский край

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11 августа суд в Геленджике вынес приговор подполковнику полиции, которого задержали в 2019 году за взятки

Напомним, в 2019 году в Геленджике задержали подполковника полиции Владимира Уварова при получении взятки. За деньги он покровительствовал незаконным туристическим поездкам в горы. 

По данным следствия, полицейский предложил индивидуальному предпринимателю за 1,2 млн рублей не привлекать того к административной ответственности. Против Уварова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

11 августа Геленджикский городской суд закончил рассмотрение дела. Ему сменили часть статьи — теперь судили по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

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Следствие установило, что в 2019 году Уваров был начальником отдела по исполнению административного законодательства ОМВД Геленджика. Он знал, что его 42-летний знакомый с друзьями занимается в селе Пшада джипингом и возит в горы туристов без государственной регистрации — это административное нарушение ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Нарушителей ждет штраф от пятисот до 2 тыс. рублей.

Тогда полицейский предложил знакомому заплатить ему 1,2 млн рублей для освобождения от административной ответственности, а сумму выплачивать частями. Мужчина заплатил ему 450 тыс. рублей и сказал, что не сможет собрать 1,2 млн рублей. Уваров согласился уменьшить взятку до 1 млн рублей. Днем 9 сентября предприниматель передал полицейскому 550 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники УФСБ.

Уваров не признал вину и сказал, что у него не было умысла получить взятку. Суд же признал полицейского виновным и назначил ему 7 лет колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщили 11 августа в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

За последнее время на Кубани задержали несколько полицейских за взятки. Так, в Геленджике пятеро полицейских стали фигурантами уголовных дел. Двух оперативников заподозрили в превышении полномочий и задержали, еще двух объявили в розыск, а инспектор ППС попался на взятке. В конце июля в Краснодаре задержали полицейских, у которых изъяли 1 млн рублей. 

Взятка Геленджик Полиция Суд

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Полицейскому из Геленджика, который покрывал незаконный джипинг, дали 7 лет колонии строгого режима
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