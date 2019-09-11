СК рассказал подробности задержания подполковника полиции в Геленджике

По данным следствия, начальник отделения исполнения административного законодательства ОМВД России по Геленджику в июне решил получить у индивидуального предпринимателя деньги за не привлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции сообщил мужчине, что если у него найдут нарушения в осуществлении предпринимательской деятельности, он окажет ему содействие за 1,2 млн рублей, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предприниматель сообщил об этом в полицию и 9 сентября подполковника задержали, когда он встретился с мужчиной для получения части суммы в размере 550 тыс. рублей.

Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), уточнили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.