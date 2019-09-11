СК рассказал подробности задержания подполковника полиции в Геленджике

Краснодарский край

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Следственный комитет 10 сентября рассказал о задержании сотрудника полиции Геленджика за попытку получить взятку

По данным следствия, начальник отделения исполнения административного законодательства ОМВД России по Геленджику в июне решил получить у индивидуального предпринимателя деньги за не привлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции сообщил мужчине, что если у него найдут нарушения в осуществлении предпринимательской деятельности, он окажет ему содействие за 1,2 млн рублей, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предприниматель сообщил об этом в полицию и 9 сентября подполковника задержали, когда он встретился с мужчиной для получения части суммы в размере 550 тыс. рублей.

Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), уточнили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Взятка Геленджик Деньги Полиция Следственный комитет ФСБ

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