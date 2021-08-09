В Славянске-на-Кубани за неделю утонул второй ребенок

8 августа в Славянске-на-Кубани утонул восьмилетний мальчик. Это уже второй случай за неделю

Напомним, 4 августа в районе центрального пляжа утонул 15-летний мальчик. Дети решили переплыть реку, но у подростка начались судороги и он ушел под воду. Тело погибшего ребенка нашли вечером следующего дня.

9 августа районная газета «Заря Кубани» сообщила о еще одной смерти ребенка. По данным издания, накануне вечером также в районе центрального пляжа Славянска-на-Кубани восьмилетний мальчик гулял с друзьями по городу, но в какой-то момент дети решили искупаться в реке Протока. Ребенок нырнул под воду и пропал из виду. Дети пытались самостоятельно найти друга, но в итоге рассказали родителям о случившемся.

Сегодня спасатели обнаружили тело мальчика около моста.

Ранее Юга.ру писали о случаях гибели на водоемах Кубани. Так, 23 июля в станице Отрадненской утонул 9-летний ребенок, а в Краснодаре течением унесло трех девочек: 15 июля 16-летняя девушка пропала во время купания, а 17 июля унесло двух девочек. 28 июля в Каневской утонул 11-летний мальчик.