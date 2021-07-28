В Краснодаре будут судить мужчину за гибель двух человек при падении башенного крана на стройке

28 июля СК Кубани сообщил, что передал в суд дело замдиректора организации, сдающей в аренду башенные краны

Напомним, в январе в Краснодаре во время стройки ЖК в 1-м Лиговском проезде обрушился башенный кран. Погибли два человека: 68-летний мужчина и 54-летняя женщина. СК завел уголовное дело. 28 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела.

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По версии следствия, виновный в гибели двух человек — заместитель директора организации, которая предоставляет в аренду башенные краны и обслуживает их. Он отвечал на стройке за контроль и состояние башенного крана QTZ 80. 25 января замдиректора нарушил инструкцию и допустил к работе на кране 54-летнюю женщину-машиниста, хотя монтаж подъемного механизма не был закончен. Кроме того, он не огородил периметр зоны монтажной площадки и не установил знаки безопасности и таблички.

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