В Краснодаре крановщик пожаловался на избиение за отказ нарушать правила технической безопасности

23 июня стало известно, что в Краснодаре избили рабочего, который отказался подниматься на башенный кран в сильный ветер

В редакцию Юга.ру обратился житель Краснодара Михаил Мищенко. Он рассказал, что 17 июня работал крановщиком на строительной площадке ЖК «Свобода» на улице Домбайской, 55. Мужчина узнал про сильные порывы ветра порядка 15 м/сек, при которых, согласно технике безопасности, запрещается эксплуатация крана. Он предупредил прораба и отказался продолжать работу. Так же поступили ещё три машиниста.

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Один из руководителей подрядной организации подошёл к машинистам и вступил с Мищенко в словесную перепалку. Это увидел другой работник и заступился за начальника. Мужчина избил Мищенко. «Он пытался провести бросок через бедро. Повалил на землю, в результате чего я ударился головой о бетонную плиту, далее он стал наносить мне удары кулаками по телу, ногам, один раз ударил кулаком в лицо, в результате вышеуказанной борьбы у меня пострадал левый плечевой сустав, который был ранее (в 2019 году) оперирован в Москве. За медицинской помощью обратился в травмпункт ГКБ №1. В настоящее время сохраняются жалобы на боли в левом плечевом суставе», — рассказал пострадавший.

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После драки мужчину завели к прорабу, который, слов молодого человека, не поинтересовавшись его здоровьем, начал намекать на то, что случившееся не должно выйти за пределы участка. Юга.ру обратились к представителю подрядной организации 23 июня за комментарием. На вопрос о нарушениях правил техники безопасности, сотрудник «РСК» Александр Емельяненко ответил, что официального заключения о невозможности дальше продолжать работу не было. «Как может крановщик решить, подниматься на кран или нет? Как он может определить, позволяет ли погода работать или нет? Пусть он прочитает правила эксплуатации!», — сказал он.