В парикмахерской Краснодара умер мужчина
22 июля в поселке Российском Краснодара умер посетитель парикмахерской. Местные жители говорят, ему стало плохо из-за жары
О случившемся в парикмахерской по улице Заводовского, 23 порталу Юга.ру сообщили местные жители. Они рассказали, что мужчине стало плохо из-за жары. Возможно, у него были проблемы с сердцем.
В пресс-службе УМВД Краснодара подтвердили эту информацию. Трагедия случилась около 13:20. Прибывший на место участковый выяснил, что скончался 35-летний краснодарец. Он пришел в парикмахерскую со своей женой, где ему стало неожиданно плохо.
Была вызвана бригада скорой помощи, которая по приезде констатировала смерть мужчины. По факту произошедшего проводится проверка.
Как писали Юга.ру, в 2015 году в Краснодаре мужчина пытался поджечь себя в парикмахерской. В 2018 году молодому человек стало плохо в одном из городских кафе. Он умер. Спустя год в разное время в трамвае скончались пассажир и кондуктор.