В парикмахерской Краснодара умер мужчина

О случившемся в парикмахерской по улице Заводовского, 23 порталу Юга.ру сообщили местные жители. Они рассказали, что мужчине стало плохо из-за жары. Возможно, у него были проблемы с сердцем.

В пресс-службе УМВД Краснодара подтвердили эту информацию. Трагедия случилась около 13:20. Прибывший на место участковый выяснил, что скончался 35-летний краснодарец. Он пришел в парикмахерскую со своей женой, где ему стало неожиданно плохо.

Была вызвана бригада скорой помощи, которая по приезде констатировала смерть мужчины. По факту произошедшего проводится проверка.