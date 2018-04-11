В Краснодаре в кафе умер молодой человек

Краснодарский край

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В Краснодаре следователи начали проверку после смерти юноши в кафе

Очевидцы в соцсетях сообщили, что молодой человек встретился с девушкой. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Ему оказали помощь прохожие, вызвали скорую. Врачи тоже проводили реанимационные мероприятия, однако молодой человек умер.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка. Погибшему было 23 года, причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, молодому человеку стало плохо.

Краснодар Следственный комитет
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