В Краснодаре в кафе умер молодой человек

В Краснодаре следователи начали проверку после смерти юноши в кафе

Очевидцы в соцсетях сообщили, что молодой человек встретился с девушкой. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Ему оказали помощь прохожие, вызвали скорую. Врачи тоже проводили реанимационные мероприятия, однако молодой человек умер.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что проводится проверка. Погибшему было 23 года, причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, молодому человеку стало плохо.