Нападением льва на подростка в Успенском районе заинтересовался глава СК Бастрыкин

19 июля глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нападения льва на ребенка в Краснодарском крае

Напомним, на базе отдыха в селе Марьино Успенского района лев напал на 13-летнюю девочку. У ребенка остались рваные раны предплечья и кисти. Ее доставили в детскую больницу Армавира.

СК начал доследственную проверку. По данным следователей, инцидент произошел вечером 16 июля, когда девочка с родственниками находилась на базе отдыха. Она подошла к вольеру со львом и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. Лев ударил девочку лапой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и правомерность содержания дикого животного. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили 17 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.