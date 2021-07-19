Нападением льва на подростка в Успенском районе заинтересовался глава СК Бастрыкин
19 июля глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нападения льва на ребенка в Краснодарском крае
Напомним, на базе отдыха в селе Марьино Успенского района лев напал на 13-летнюю девочку. У ребенка остались рваные раны предплечья и кисти. Ее доставили в детскую больницу Армавира.
СК начал доследственную проверку. По данным следователей, инцидент произошел вечером 16 июля, когда девочка с родственниками находилась на базе отдыха. Она подошла к вольеру со львом и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. Лев ударил девочку лапой.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и правомерность содержания дикого животного. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили 17 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил поставить на контроль ход и результаты проверки, сообщили 19 июля в пресс-службе СК РФ.
Обновление. Против владельца базы отдыха возбудили уголовное дело. 50-летний предприниматель подозревается в оказании опасной для жизни и здоровья услуги (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В пресс-службе СК по краю сообщили, что предприниматель разместил на территории базы отдыха клетки-вольеры с дикими животными, в том числе с львами, волками и медведем. Лицензии на этот вид деятельности у него не было.