Нападением льва на подростка в Успенском районе заинтересовался глава СК Бастрыкин

Краснодарский край, Вся Россия

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19 июля глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нападения льва на ребенка в Краснодарском крае

Напомним, на базе отдыха в селе Марьино Успенского района лев напал на 13-летнюю девочку. У ребенка остались рваные раны предплечья и кисти. Ее доставили в детскую больницу Армавира.

СК начал доследственную проверку. По данным следователей, инцидент произошел вечером 16 июля, когда девочка с родственниками находилась на базе отдыха. Она подошла к вольеру со львом и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. Лев ударил девочку лапой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и правомерность содержания дикого животного. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили 17 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил поставить на контроль ход и результаты проверки, сообщили 19 июля в пресс-службе СК РФ.

Обновление. Против владельца базы отдыха возбудили уголовное дело. 50-летний предприниматель подозревается в оказании опасной для жизни и здоровья услуги (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В пресс-службе СК по краю сообщили, что предприниматель разместил на территории базы отдыха клетки-вольеры с дикими животными, в том числе с львами, волками и медведем. Лицензии на этот вид деятельности у него не было.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Успенском районе во время выступления в цирке шапито львица напала на четырехлетнюю девочку. О том, что произошло в тот день, и что не так с цирками шапито, можно почитать здесь.

Александр Бастрыкин Дети Животные Происшествия Следственный комитет Успенский район

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Нападением льва на подростка в Успенском районе заинтересовался глава СК Бастрыкин
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