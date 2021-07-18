Лев напал на девочку в Успенском районе

Краснодарский край

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На базе отдыха в Успенском районе лев укусил девочку-подростка

О происшествии сообщило издание «Южные дела» 17 июля. На базе отдыха в селе Марьино Успенского района 13-летняя девочка хотела сфотографировать льва, в это время он укусил ее за руку. У ребенка остались рваные раны предплечья и кисти. Ее госпитализировали в детскую больницу Армавира, расположенного примерно в шестнадцати километрах от Марьино.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю, сейчас по факту произошедшего организована проверка. В первую очередь необходимо выяснить, на каком основании на базе отдыха содержали дикое животное, в каких условиях живет лев и как организованы посещения зрителями.

Согласно с данными любого поисковика, близ села Марьино действительно находится база отдыха, отмеченная даже на картах Google. Почти сразу можно найти и информацию о том, что кроме беседок, детских площадок и мест для купания, на базе есть «зоопарк».

Напомним, Юга.ру писали материал о том, что в 2019 году и тоже в Успенском районе (в селе Успенское) во время выступления цирка-шапито львица укусила четырехлетнюю девочку. Это вызвало большой резонанс, в обществе снова заговорили о несовершенстве законов, связанных с содержанием диких животных и контролем за обращением с ними. Еще один аспект этой проблемы — допустимость использования животных в развлекательных целях, как с точки зрения безопасности посетителей, так и с точки зрения этики по отношению к самим животным.

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. О том, что нового в законе, портал Юга.ру публиковал подробный разбор.

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Лев напал на девочку в Успенском районе
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