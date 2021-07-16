На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за жары до понедельника

В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре на территории Краснодарского края с 17 по 19 июля

Напомним, ранее в МЧС объявили штормовое предупреждение на Кубани из-за сильной жары с 14 по 16 июля, а краевой гидрометцентр предупредил об опасном повышении температуры на выходных. 16 июля синоптики сообщили, что с 17 по 19 июля на Кубани (за исключением Черноморского побережья) ожидается сильная жара. Воздух прогреется до 40 °С.