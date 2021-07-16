На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за жары до понедельника

Краснодарский край

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В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре на территории Краснодарского края с 17 по 19 июля

Напомним, ранее в МЧС объявили штормовое предупреждение на Кубани из-за сильной жары с 14 по 16 июля, а краевой гидрометцентр предупредил об опасном повышении температуры на выходных.

16 июля синоптики сообщили, что с 17 по 19 июля на Кубани (за исключением Черноморского побережья) ожидается сильная жара. Воздух прогреется до 40 °С.

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю попросили соблюдать меры пожарной безопасности: в лесах не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костры только на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

Также спасатели советуют носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором и не употреблять алкогольные напитки. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268‑64‑40.

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