На Кубани школьный автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся

Краснодарский край

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В Каневском районе утром 9 июля произошло ДТП со школьным автобусом. В больницу доставили четыре человека

Авария произошла около 7:00 в районе 20-го км автодороги Каневская — Березанская. По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Kia Ceed нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус.

На момент ДТП детей в автобусе не было. В результате столкновения оба водителя, пассажирка иномарки и пассажирка автобуса были доставлены в больницу для обследования, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

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Только с начала года на Кубани произошло несколько ДТП со школьными автобусами. Так, в Тбилисском районе автобус перевернулся после столкновения с легковушкой, два ребенка пострадали, в Белореченском районе в школьный автобус врезалась «семерка». Тогда госпитализировали одного ученика. В Каневском районе автобус с 32 детьми врезался в столб на трассе

Автомобили ДТП Каневской район

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