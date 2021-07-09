На Кубани школьный автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся

В Каневском районе утром 9 июля произошло ДТП со школьным автобусом. В больницу доставили четыре человека

Авария произошла около 7:00 в районе 20-го км автодороги Каневская — Березанская. По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Kia Ceed нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус.

На момент ДТП детей в автобусе не было. В результате столкновения оба водителя, пассажирка иномарки и пассажирка автобуса были доставлены в больницу для обследования, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.