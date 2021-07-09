В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

Утром 9 июля в поселке Барановка в Сочи рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, вылетел в кювет и врезался в дом

ДТП произошло около 9:00 в поселке Барановка Хостинского района на улице Армянской. Водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с грузовиком Hyundai Porter и вылетел в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в автобусе находились 30 человек. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, трое из них — дети, уточнили телеканалу Россия.Кубань в пресс-службе Сочи.

На месте ДТП работали пять бригад скорой помощи, подразделения сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС и сотрудники ДПС. Было привлечено 34 спасателя и 11 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.