В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек
Утром 9 июля в поселке Барановка в Сочи рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, вылетел в кювет и врезался в дом
ДТП произошло около 9:00 в поселке Барановка Хостинского района на улице Армянской. Водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с грузовиком Hyundai Porter и вылетел в кювет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в автобусе находились 30 человек. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, трое из них — дети, уточнили телеканалу Россия.Кубань в пресс-службе Сочи.
На месте ДТП работали пять бригад скорой помощи, подразделения сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС и сотрудники ДПС. Было привлечено 34 спасателя и 11 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Михаил Прихленко. По предварительным данным, виновным в ДТП является водитель автобуса, который допустил перегрев тормозов на спуске. Из-за этого он не справился с управлением и врезался в автомобиль, который ехал впереди, после чего зацепил еще одну машину и вылетел с дороги, врезавшись в дом, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.