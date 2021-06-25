Зачем нужны парклеты на улице Красноармейской? Объяснила главный архитектор Краснодара

Напомним, в выходные и праздники в Краснодаре стали закрывать движение машин на участке улицы Красноармейской от Гоголя до Пашковской. Затем пешеходную зону сократили на один квартал. Теперь для движения закрыт участок от Карасунской до Пашковской. Водителям предлагают альтернативную схему объезда.

Изменения улицы происходят в рамках предварительного этапа реализации проекта «7 улиц» . Накануне московский урбанист Аркадий Гершман выпустил на своем ютуб-канале видео, снятое во время поездки в Краснодар. Он встретился с главным архитектором Натальей Машталир и обсудил с ней проект «7 улиц», а также установку парклетов в центре города.

Машталир рассказала, что улица Красная в выходные превращается в «бурлящую реку», поэтому городские власти пытаются переманить людей на Красноармейскую. Там запланировано много различных активностей и разрешается делать парклеты. Для удобства предпринимателей на сайте дизайн-кода Краснодара выложена методичка.

«На Красноармейской, в основном, располагаются бары, и люди на машинах сюда приезжают редко. Тут паркуются те, кто приехал погулять на Красной, а нам важно дать возможность развивать бизнес», — объяснила чиновница.

По ее словам, в южном городе люди готовы сидеть на летних верандах с апреля по ноябрь или декабрь, а владельцы баров и кафе на Красноармейской не могли им дать такую возможность из-за узкого тротуара и парковки.

Как уточнила Машталир, ставить парклеты собираются до реконструкции самой улицы. На вопрос Гершмана о том, как на нововведение реагирует ГИБДД, архитектор ответила, что дорогу отобьют бордюром и парковка не будет являться дорожным полотном.