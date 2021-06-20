На Кубани в ветмобиле бесплатно стерилизовали больше 600 животных
В конце июня ветврачи подвели итоги года работы ветеринарного автомобиля в Краснодарском крае
Напомним, в августе 2020 года фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски запустил на Кубани передвижную ветеринарную операционную. В ветмобиле можно бесплатно стерилизовать животное, а также вакцинировать питомца или обработать его от паразитов. Цель проекта — сократить количество безнадзорных животных. Их в Краснодарском крае насчитывается около 24 тысяч.
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Автомобиль произведён на базе «Газели» и оснащён медицинским оборудованием. Внутри есть всё необходимое для проведения процедур: операционный стол и бактерицидный рециркулятор, свет и вода, весы и контейнеры для медикаментов. За один день врачи делают операции 6-8 животным. Стерилизация кошки занимает около часа, собаки — 1,5 часа.
За год работы врачи провели операции 650 животным — 150 собакам и 500 кошкам, сообщила пресс-служба фонда. В июне посетить ветмобиль смогут жители Тимашевска.
В июне ветмобиль будет работать в Тимашевске. Записать питомца на прием можно во вторник и четверг с 10 до 15 по номеру: 8 (988) 380-58-83.
Подобный автомобиль также курсирует в Хакассии, там за год прооперировали 900 животных. Кроме того, на базе приютов «Поводог» функционируют стационарные ветеринарные блоки, с начала января в них было стерилизовано больше 1200 животных. Фонд «Вольное Дело» реализует программу защиты животных с 2014 года. За это время были открыты приюты для собак «Поводог» в Сочи, Красноярске, Иркутске, Абакане и подмосковном Наро-Фоминске.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи приют открылся в феврале 2014 года. За первый год работы учреждения удалось пристроить более 300 собак.