ПФК «Кубань» предложил болельщикам придумать новый логотип клуба

Напомним, в конце февраля стало известно, что в апреле пройдет акуцион по продаже двух торговых знаков ФК «Кубань». На пресс-конференции 3 марта представители ПФК сообщили, что не планируют участвовать в аукционе по продаже эмблемы, которую выставили на торги. Кроме того, и.о. генерального директора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая заявила, что в ближайшие несколько лет планируется капитальный ремонт стадиона команды.

Учредители ПФК 10 марта объявили, что решили сменить логотип «Кубани» и пригласили всех желающих принять в этом участие. Так, с 10 по 25 марта представители клуба будут принимать идеи, каким должен быть новый логотип. Свои варианты можно присылать в любой форме (текст, картинки) в соцсети команды или на электронную почту kristya@pfckuban.ru.

«Обращаем ваше внимание, что наш клуб не является правопреемником существовавшего ранее юридического лица и клуба — НАО ФК «Кубань», предлагаемые идеи для логотипа, не могут быть схожи или использовать аналогичные цветовые и графические решения с ранее использовавшимися НАО ФК «Кубань», — подчеркнули в пресс-службе клуба.

После 25 марта все идеи обработают и на их основе составят техническое задание дизайнерам. Полученные варианты логотипов предстявят для голосования болельщикам. Его определят на основе мнения людей и топ-менеджеров клуба. Выбранный вариант доработают дизайнеры, после чего они создадут полный брендбук ПФК.

Новый логотип планируют презентовать 15 июня на заключительной игре Первенства ПФЛ сезона-2020/21.