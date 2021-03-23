В Краснодаре застройщика коттеджного поселка «Малиновка» осудили на 6 лет за обман покупателей

Установлено, что 37-летний местный житель вступил в сговор с неустановленными лицами и стал вводить в заблуждение покупателей, которые хотели купить жилье в будущем коттеджном поселке «Малиновка» в Краснодаре. Он взял на себя обязательства по строительству поселка и стал размещать рекламу в СМИ и риелторских агентствах. При этом застройщик обманывал людей и показывал недостоверные документы на строительство.

Более 30 человек заключили договоры о бронировании коттеджей, а также об оформлении собственности с юрлицом (ИП), которое принадлежало мужчине, и с ООО «Главный Капитал». Однако перечисляемые на счета деньги не использовались по назначению, их расходовали на другие цели. В итоге ущерб покупателям составил более 112 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).