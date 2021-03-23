В Краснодаре застройщика коттеджного поселка «Малиновка» осудили на 6 лет за обман покупателей
23 марта стал известен приговор мошеннику, который оформлял договоры о продаже коттеджей в Краснодаре
Установлено, что 37-летний местный житель вступил в сговор с неустановленными лицами и стал вводить в заблуждение покупателей, которые хотели купить жилье в будущем коттеджном поселке «Малиновка» в Краснодаре. Он взял на себя обязательства по строительству поселка и стал размещать рекламу в СМИ и риелторских агентствах. При этом застройщик обманывал людей и показывал недостоверные документы на строительство.
Более 30 человек заключили договоры о бронировании коттеджей, а также об оформлении собственности с юрлицом (ИП), которое принадлежало мужчине, и с ООО «Главный Капитал». Однако перечисляемые на счета деньги не использовались по назначению, их расходовали на другие цели. В итоге ущерб покупателям составил более 112 млн рублей.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
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23 марта 2021 в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что Прикубанский районный суд рассмотрел дело. Подсудимого признали виновным и назначили ему шесть лет колонии общего режима. Расследование уголовного дело в отношении соучастников мошенничества продолжается.
Как писали Юга.ру, 15 марта краевой суд рассказал о приговоре двум мужчинам, которые похитили 530 млн рублей у дольщиков. При этом самих мошенников всё еще не нашли.