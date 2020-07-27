Вице-мэр Краснодара по вопросам строительства ушел в отставку
Портал Юга.ру 27 июля узнал, что вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий ушел в отставку
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 июля провел совещание, посвященное генплану Краснодара. На нем он раскритиковал выдачу городскими чиновниками разрешений на строительство ряда многоэтажных зданий в краевой столице.
На совещании Кондратьев спросил у мэра Краснодара, ушел ли его заместитель, который отвечал за данное строительство. Евгений Первышов подтвердил его уход, сообщили в телеграм-канале «Красная, 35», который ведут анонимно сотрудники краевой администрации.
Читайте также:
В мэрии Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что в отставку ушел вице-мэр Владислав Ставицкий, курирующий вопросы архитектуры, строительства, муниципального земельного, а также имущественного контроля.
Напомним, Ставицкий был назначен на эту должность в декабре 2016 года. Он был приглашен в Краснодар из Ростовской области.
«Он относительно молод, но я его встречал несколько раз на совещаниях, находясь в Москве и работая в Министерстве строительства. Видел, как он приезжал и отстаивал интересы Ростовской области, где работал заместителем по направлению строительства. В том числе, отстаивал интересы по участию субъекта, в котором находился, в реализации федеральных и краевых программ. Поэтому возникло желание пригласить его на работу в Краснодар», — рассказал тогда мэр Краснодар Евгений Первышов, отметив, что делает на него ставку и возлагает большие надежды, так как городу предстоит большая работа над генпланом.
Юга.ру также сообщали, что в апреле 2017 года Владислав Ставицкий стал президентом краевой федерации гандбола. А в 2018 году вице-мэра наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.
Воене! pic.twitter.com/0tbNicpaSz— Туподар ★ Краснодар (@typodar) July 27, 2020
Все материалы по теме:
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона