Вице-мэр Краснодара по вопросам строительства ушел в отставку

На совещании Кондратьев спросил у мэра Краснодара, ушел ли его заместитель, который отвечал за данное строительство. Евгений Первышов подтвердил его уход, сообщили в телеграм-канале «Красная, 35» , который ведут анонимно сотрудники краевой администрации.

Напомним, Ставицкий был назначен на эту должность в декабре 2016 года. Он был приглашен в Краснодар из Ростовской области.

«Он относительно молод, но я его встречал несколько раз на совещаниях, находясь в Москве и работая в Министерстве строительства. Видел, как он приезжал и отстаивал интересы Ростовской области, где работал заместителем по направлению строительства. В том числе, отстаивал интересы по участию субъекта, в котором находился, в реализации федеральных и краевых программ. Поэтому возникло желание пригласить его на работу в Краснодар», — рассказал тогда мэр Краснодар Евгений Первышов, отметив, что делает на него ставку и возлагает большие надежды, так как городу предстоит большая работа над генпланом.