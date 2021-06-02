На Кубани с нефтеналивного танкера эвакуировали моряка с инсультом

Краснодарский край

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В Азовском море 2 июня пограничники эвакуировали с танкера члена экипажа с инсультом

Сообщение о том, что одному из членов экипажа на борту нефтеналивного танкера «Волгонефть-240» стало плохо, поступило в Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 2 июня. Его сотрудники вышли в акваторию Азовского моря и оказали моряку медпомощь.

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«Эвакуация больного с танкера и доставка в морской терминал в г. Приморско-Ахтарск реализована с применением пограничного сторожевого катера и осуществлялась под наблюдением медицинских работников и сотрудников МЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Больного доставили Центральную районную больницу Приморско-Ахтарска.

Ранее Юга.ру писали, что кубанские врачи вылечили женщину после тяжелого инсульта.

Азовское море Здравоохранение Пограничники Приморско-Ахтарский район Происшествия Судоходство

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На Кубани с нефтеналивного танкера эвакуировали моряка с инсультом
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