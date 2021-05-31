Азовское море в Ейске стало комфортным для купания

Азовское море у берегов Ейска 31 мая прогрелось до комфортной для купания температуры

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Азовском море можно будет купаться уже в первой половине июня. Температура воды в Черном море станет комфортной для купания не раньше второй половины месяца.

Дело в том, что врачи рекомендуют купаться в воде при температуре 22 °С и выше, объяснял Вильфанд.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 31 мая в Ейске уже можно купаться. Там Азовское море прогрелось до 23 °C. В Приморско-Ахтарске вода немного прохладнее — 21 °C.

В Темрюке, Анапе, Новороссийске и Геленджике море прогрелось до 19 °C. В Туапсе температура воды 18 °C. Самое холодное море в Сочи — там всего 16 °C.