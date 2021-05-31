Половина Геленджика останется без воды на два дня

По его словам, на курорте заканчивают строительство нового водопровода, который соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами Южный и Парус, что позволит подавать воду от Троицкого группового водовода (ТГВ) при пересыхании Дивноморского водозабора.

Напомним, 17 мая вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий сообщил , что основные мероприятия по подготовке Геленджика к курортному сезону должны завершиться к 1 июня.

Также Трембицкий заявил, что, так как местные источники наполнились водой, «проблем с водоснабжением в городе нет. Рассчитываем, что и в курортный сезон их не будет».

Кроме того, Трембицкий говорил, что на ТГВ — от которого наполовину зависит подача воды на курорте — заканчивают строительство нового участка. В конце мая власти собирались провести переключение, увеличив тем самым объем подачи воды абонентам.

31 мая в инстаграме «Концессий водоснабжения» (КГВ) сообщили, что масштабная реконструкция ТГВ продолжается. 2 июня будут идти работы по врезке нового участка магистрального водовода.

В связи с этим с 8:00 2 июня и до 8:00 3 июня водоснабжение в сторону Геленджика будет полностью остановлено. После завершения работ в течение шести часов ТГВ должен выйти на плановый режим подачи воды. Еще порядка шести-восьми часов будут заполняться резервуары чистой воды. Таким образом, водоснабжение восстановится только к 21:00.

В КГВ уточнили, что отключат большую часть города, но не весь. Зона, попадающая под водоснабжение от Троицкого группового водопровода, — от Кабардинки до улицы Садовой. В тех районах, где водоснабжение останется, возможно снижение давления в сетях.

Жителей попросили организовать необходимый запас воды. Управляющие компании могут оставить заявки на подвоз воды в многоквартирные дома по телефону 8 (86141) 21-0-33.