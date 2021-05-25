На Кубани полицейские отправляли письма с ртутью иностранным дипломатам

Двух полицейских из Краснодарского края 25 мая осудили в Москве за отправку писем с ядовитым веществом

По данным следствия, экс-полицейские из Краснодарского края Максим Котоманов и Дмитрий Красильников в конце 2017 года — начале 2018 года изготовили около 200 писем с приглашением на мероприятие, которое было посвящено возвращению полуострова Крым в состав России. Их написали на поддельном бланке депутата Госдумы России Сергея Железняка. По задумке в конверт должны были вложить горсть крымской земли, однако вместо неё в посылке оказались кристаллы ртути. Они могут вызвать раздражения кожи и глаз, а также поражение органов при попадании в организм.

Подозрительные письма с приглашениями экс-полицейские отправили больше чем в 200 стран. Среди них — США, Канада, Польша, Франция, Италия, Нидерланды и т.д. Часть писем перехватили сотрудники «Почты России». Злоумышленников задержали в Краснодаре в июле 2019 года. Котоманов на тот момент служил в бухгалтерии главка после черепно-мозговой травмы, Красильников ушёл из органов по выслуге лет. Как объяснили экс-полицейские, они не входили в террористическую организацию и не собирались никого травить. Котоманов объяснил, что получал письма от некоего Александра Жукова, который платил 30 тыс. рублей за отправку, и передавал их Красильникову. Тот ездил в Москву и раскладывал письма по почтовым конвертам. Эти версии признали попыткой уйти от ответственности, так как при обыске у Котоманова нашли частицы ртути.