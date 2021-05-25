На Кубани полицейские отправляли письма с ртутью иностранным дипломатам
Двух полицейских из Краснодарского края 25 мая осудили в Москве за отправку писем с ядовитым веществом
По данным следствия, экс-полицейские из Краснодарского края Максим Котоманов и Дмитрий Красильников в конце 2017 года — начале 2018 года изготовили около 200 писем с приглашением на мероприятие, которое было посвящено возвращению полуострова Крым в состав России. Их написали на поддельном бланке депутата Госдумы России Сергея Железняка.
По задумке в конверт должны были вложить горсть крымской земли, однако вместо неё в посылке оказались кристаллы ртути. Они могут вызвать раздражения кожи и глаз, а также поражение органов при попадании в организм.
Подозрительные письма с приглашениями экс-полицейские отправили больше чем в 200 стран. Среди них — США, Канада, Польша, Франция, Италия, Нидерланды и т.д. Часть писем перехватили сотрудники «Почты России».
Злоумышленников задержали в Краснодаре в июле 2019 года. Котоманов на тот момент служил в бухгалтерии главка после черепно-мозговой травмы, Красильников ушёл из органов по выслуге лет. Как объяснили экс-полицейские, они не входили в террористическую организацию и не собирались никого травить.
Котоманов объяснил, что получал письма от некоего Александра Жукова, который платил 30 тыс. рублей за отправку, и передавал их Красильникову. Тот ездил в Москву и раскладывал письма по почтовым конвертам. Эти версии признали попыткой уйти от ответственности, так как при обыске у Котоманова нашли частицы ртути.
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Депутат Госдумы Сергей Железняк, от имени которого рассылали письма, рассказал 25 мая «Коммерсанту», что узнал об этом в феврале 2018 года. Он не смог назвать причину, почему злоумышленники пользовались его именем и подписью при отправке писем.
Двум сотрудникам ГУ МВД по Краснодарскому краю вынесли приговор 25 мая во Втором Западном окружном военном суде Москвы.
«14 назначили Красильниковому, 17 лет — Котоманову. Их них каждый по три года в тюрьме проведёт, потом в колонии строгого режима, а потом ещё с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», — рассказала Юга.ру пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Ранее Юга.ру писали, что двое полицейских из Краснодарского края получили 7 и 8 лет колонии строгого режима за вымогательство 500 тыс. рублей у наркозависимого.