В Адыгее осудили двух полицейских, которые обманули предпринимателя ради денег

В июле 2019 года стало известно, что 43-летний и 50-летний полицейские предложили предпринимателю, который законно занимался порубкой и перевозкой деревьев, покровительство при проезде и увод от якобы возможной административной ответственности. После того как злоумышленники получили от бизнесмена 80 тыс. рублей, их задержали сотрудники УФСБ России по Адыгее.

Против полицейских возбудили уголовное дело по факту мошенничества, одного из них также обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов — выяснилось, что он хранил их у себя дома.

В МВД России по Адыгее 28 января сообщили о том, что сотрудников полиции уволили по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Самих полицейских признали виновными в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. На основании собранных материалов обвиняемых приговорили к 1,5 годам и 2,5 годам лишения свободы условно. Каждый из них выплатит штраф в размере 10 тыс. рублей.