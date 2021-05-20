Ночью на Кубани обрушился мост через горную реку
Поздним вечером 19 мая в Лабинском районе обрушился мост через реку
Утром в инстаграме аварийно-спасательной службы Лабинского района рассказали, что в селе Гофицком обрушился мост. Глава Ахметовского сельского поселения сообщил об обрушении части моста через реку Большая Лаба, который соединяет село и станицу Чернореченскую, дежурному ЕДДС в 22:21.
На место происшествия выехала оперативная группа и аварийно-спасательная служба. Мост является бесхозным и не эксплуатировался, уточнили в инстаграме пожарной части №40 Лабинска. Местных жителей попросили не выходить на аварийный мост.
Ранее прокуратура через суд обращалась к Кубанскому БВУ (Бассейновое водное управление) с требованием демонтировать мост. Суд это требование удовлетворил, но мост так и не демонтировали. По факту обрушения прокуратура начала проверку, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы прокуратуры Кубани Антон Лопатин.
Напомним, в 2018 году в Туапсинском районе в реку упала часть автомобильного моста, спустя год самодельный мост с машинами обрушился в Дагестане, а в Апшеронском районе обрушился аварийный автомобильный мост, который служил единственной дорогой между несколькими домами и хутором.