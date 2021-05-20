Ночью на Кубани обрушился мост через горную реку

Утром в инстаграме аварийно-спасательной службы Лабинского района рассказали, что в селе Гофицком обрушился мост. Глава Ахметовского сельского поселения сообщил об обрушении части моста через реку Большая Лаба, который соединяет село и станицу Чернореченскую, дежурному ЕДДС в 22:21.

На место происшествия выехала оперативная группа и аварийно-спасательная служба. Мост является бесхозным и не эксплуатировался, уточнили в инстаграме пожарной части №40 Лабинска. Местных жителей попросили не выходить на аварийный мост.