Ночью на Кубани обрушился мост через горную реку

Краснодарский край

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Поздним вечером 19 мая в Лабинском районе обрушился мост через реку

Утром в инстаграме аварийно-спасательной службы Лабинского района рассказали, что в селе Гофицком обрушился мост. Глава Ахметовского сельского поселения сообщил об обрушении части моста через реку Большая Лаба, который соединяет село и станицу Чернореченскую, дежурному ЕДДС в 22:21.

На место происшествия выехала оперативная группа и аварийно-спасательная служба. Мост является бесхозным и не эксплуатировался, уточнили в инстаграме пожарной части №40 Лабинска. Местных жителей попросили не выходить на аварийный мост.

Ранее прокуратура через суд обращалась к Кубанскому БВУ (Бассейновое водное управление) с требованием демонтировать мост. Суд это требование удовлетворил, но мост так и не демонтировали. По факту обрушения прокуратура начала проверку, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы прокуратуры Кубани Антон Лопатин.

Напомним, в 2018 году в Туапсинском районе в реку упала часть автомобильного моста, спустя год самодельный мост с машинами обрушился в Дагестане, а в Апшеронском районе обрушился аварийный автомобильный мост, который служил единственной дорогой между несколькими домами и хутором.

Лабинский район Происшествия Прокуратура

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