В Анапе во время пожара из гостиницы эвакуировали 15 человек

Краснодарский край

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В Анапе 18 мая сгорела мансарда трехэтажной гостиницы

Видеоролики с полыхающей гостиницей появились в социальных сетях. Местные жители сообщили, что загорелся отель недалеко от пересечения улиц Шевченко и Пролетарской. На ЧП вызвали пожарных. Спасатели отправились на место в 17:14.

Из здания эвакуировали 15 человек. Сначала огонь распространился на площади 120 кв. метров. Примерно через полчаса она увеличилась до 300 кв. метров. В 18:11 спасатели локализовали пожар на площади 450 кв. метров. Через час огонь в гостинице ликвидировали.

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Пожар тушили 84 человека и 28 единиц техники. На место ЧП подали водяную пушку и четыре ствола «Дельта», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Тем временем полицейские перекрыли движение по прилегающим улицам. Оперативно-следственная группа обеспечила эвакуацию и оцепление, сообщила пресс-служба отдела МВД РФ по Анапе.

Напомним, в феврале на побережье Анапы загорелся отель «34», а спустя неделю пожар тушили в гостинице Сочи.

Анапа Курорты и туризм МЧС Пожары

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В Анапе во время пожара из гостиницы эвакуировали 15 человек
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