В Анапе во время пожара из гостиницы эвакуировали 15 человек

Видеоролики с полыхающей гостиницей появились в социальных сетях. Местные жители сообщили, что загорелся отель недалеко от пересечения улиц Шевченко и Пролетарской. На ЧП вызвали пожарных. Спасатели отправились на место в 17:14.

Из здания эвакуировали 15 человек. Сначала огонь распространился на площади 120 кв. метров. Примерно через полчаса она увеличилась до 300 кв. метров. В 18:11 спасатели локализовали пожар на площади 450 кв. метров. Через час огонь в гостинице ликвидировали.