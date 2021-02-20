В Сочи загорелась гостиница

Краснодарский край

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В Сочи утром 20 февраля начала гореть гостиница в Адлерском районе

Сообщение о пожаре на улице 8 Марта поступило диспетчеру в 7:19. Прибывшие подразделения установили, что горит седьмой этаж здания на площади 150 кв. метров. РИА «Новости» сообщает, что это гостиница.

В 7:34 площадь пожара составила 60 кв. метров. В 8:09 пламя локализовали на площади 600 кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Из здания эвакуировали 23 рабочих, которые проводили отделочные работы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что оно не эксплуатируется и находится на реконструкции.

В 8:23 открытое горение ликвидировали, спустя 16 минут пожар потушили.

Напомним, в Анапе 12 февраля загорелся отель «34».

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