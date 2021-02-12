В Анапе загорелся отель «34»

Сообщение о пожаре на улице 40-летия Победы поступило дежурным в 11:21. Прибывшие на место пожарные установили, что горит пятый этаж. Пламя распространилось на 50 кв. метров. Из открытых источников стало известно, что происшествие случилось в отеле «34».

В тушении задействовали пять единиц техники и 18 человек. В 11:55 распространение огня остановили. В 12:01 пожар ликвидировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в сентябре в Геленджике произошел пожар в 5-звездочном отеле. Эвакуировали 400 человек. 30 ноября начала гореть гостиница «Жемчужина» в Сочи.